МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Генпрокуратура сняла препятствия к возврату в Россию пяти фигурантов из "списка Титова", сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмена.

В ноябре 2018 года бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов направил обращение генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой рассмотреть возможность обеспечения гарантии неприменения в отношении девяти предпринимателей меры пресечения в виде заключения под стражу при их возвращении в Россию.

"Заместитель Генерального прокурора России Виктор Гринь в своем письме уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борису Титову сообщил о том, что в отношении находящихся в федеральном розыске пяти предпринимателей сняты ограничения на возвращение в Россию", — говорится в сообщении.

В письме уточняется, что для Юлии Макуриной (ООО "Афина"), Алексея Байгушева (ГК "Квартстрой"), Андрея Маркова (ООО "Новый Век-Агро"), Алексея Новичкова (ОАО "Модус") и Владимира Артюшина (ИП, операции с недвижимым имуществом, строительство) "препятствий по возвращению в Россию и явки в Следственный комитет не имеется".

"Генпрокуратура сняла ограничения на въезд пяти предпринимателей из списка. В то же время, в отношении четырех других предпринимателей возможное заключение под стражу признано законным", — сказал Титов, слова которого приводятся в сообщении.

"Это не значит, что мы прекращаем работу с этими обращениями. Есть случаи, когда после предоставления в Генпрокуратуру дополнительных документов по делу надзорное ведомство пересматривало свое решение", — добавил Титов.