МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль крупного американского производителя бытовых товаров и средств личной гигиены Colgate-Palmolive Company, приходящаяся на головную компанию, за 2018 год увеличилась на 18,6% в годовом выражении – до 2,4 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.

В расчете на акцию разводненная прибыль составила 2,75 доллара против 2,28 доллара в 2017 году. Операционная прибыль компании снизилась на 0,3% и составила 3,694 миллиарда долларов. Выручка Colgate-Palmolive увеличилась на 0,6%, до 15,544 миллиарда долларов.

В четвертом квартале компания получила прибыль почти вдвое больше, чем годом ранее — 606 миллионов долларов. В пересчете на акцию разводненная прибыль составила 0,7 доллара против 0,37 доллара годом ранее.

Операционная прибыль компании составила 891 миллион долларов, что на 7,7% меньше, чем в октябре-декабре 2017 года. Квартальная выручка компании снизилась на 2,1% в годовом выражении — до 3,811 миллиарда долларов.

"Мы довольны улучшением органического роста продаж на 2,5% в прошедшем квартале благодаря разумному ценообразованию… Лидерство Colgate на мировом рынке зубных паст сохранялось в течение квартала, наша доля на нем составила 42%", — приводятся в сообщении слова генерального директора Colgate-Palmolive Яна Кука (Ian Cook). Глава компании прогнозирует рост чистых продаж на 2-4% в текущем году.

Colgate-Palmolive Co. была основана в 1806 году как William Colgate & Company. С 1953 года носит название Colgate-Palmolive Company. Компания производит мыло, средства для гигиены рта, зубные пасты и щетки, корма для домашних животных, бытовую химию. Штаб-квартира Colgate находится в Нью-Йорке.