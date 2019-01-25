МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Бывший гендиректор одной из крупнейших авиакомпаний России "Трансаэро" Александр Бурдин, скрывающийся за рубежом, заочно обвиняется в невыплате зарплаты, растрате и злоупотреблении, сообщает в пятницу СК РФ.

"Расследуется уголовное дело по обвинению бывшего генерального директора АК "Трансаэро" и арбитражного управляющего "Евросиба" в… невыплате заработной платы, растрате, злоупотреблении должностными полномочиями", — говорится в релизе.

Гендиректор объявлен в международный розыск, а его соучастник, арбитражный управляющий, заключен под стражу. В релизе не указаны имена, но ранее сообщалось, что речь об Александре Бурдине и Михаиле Котове, соответственно.

Как заявляла РИА Новости адвокат Елена Каменская, Бурдин не считает себя виновным и "не скрывается от следствия": "В феврале он уехал из России, а заочное обвинение предъявили только в июле. Если бы не было меры пресечения, он бы уже сидел у следователя и давал показания".

Следственному комитету России удалось добиться выплаты части задолженности в 677 миллионов рублей по зарплате работникам "АК "Трансаэро" на сумму 625 миллионов рублей, сообщается на сайте СК РФ.

"В результате преступных действий руководителя авиакомпании задолженность по обязательным выплатам перед подчиненными ему сотрудниками составила около 677 миллионов рублей… Результатом проведенной работы стало погашение 5 953 работникам авиакомпании задолженности по заработной плате и иным выплатам на общую сумму 625 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Осенью 2015 года "Трансаэро" не смогла обслуживать долги, составляющие вместе с лизинговыми обязательствами около 250 миллиардов рублей, и разорилась. Сертификат эксплуатанта был отозван в октябре 2015 года. В сентябре 2017 года арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал авиакомпанию банкротом и ввел в отношении нее процедуру конкурсного производства.

По оценке арбитража, обязательства авиакомпании "Трансаэро" почти в 144 раза превышали стоимость реальных активов. До краха "Трансаэро" занимала второе место в России по пассажирообороту.