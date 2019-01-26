МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Тридцать четыре рейса задержаны и 13 отменены в аэропортах столицы из-за сильного снегопада.

Ранее столичный главк МЧС выпустил экстренное предупреждение в связи с прогнозируемым ухудшением погоды. Согласно прогнозу, днем 26 января и в течение суток 27 января местами в Московской области и Москве ожидается сильный снег, метель, усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду, на дорогах гололедица и снежные заносы.

По данным сервиса "Яндекс.Расписание" на 16.15 мск, во "Внуково" шесть рейсов задержано, один отменен, в "Домодедово" — 13 рейсов задержано, 12 отменено, в "Шереметьево" задержано 15 рейсов.