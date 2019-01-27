СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв — ПРАЙМ. Пригородные поезда планируется запустить по Крымскому мосту по маршруту Феодосия — Анапа, сообщили РИА Новости во ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД).

"Планируется курсирование 4-х пар пригородных поездов в сутки, предварительно, по маршруту Феодосия – Анапа", — сообщили в ведомстве.

Запуск пассажирских поездов после открытия движения по Крымскому мосту планируется по маршрутам Санкт-Петербург – Севастополь, Москва – Симферополь, Москва – Феодосия, Москва – Евпатория, Москва – Севастополь, Санкт-Петербург – Евпатория, Санкт-Петербург – Феодосия, Кисловодск – Феодосия, Кисловодск – Севастополь, Мурманск – Симферополь, Екатеринбург – Симферополь). Один из поездов по маршруту Москва – Симферополь может быть полностью составлен из двухэтажных вагонов, сообщили в ведомстве.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.