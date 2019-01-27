МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Российский бизнес заинтересован в более активном развитии различных проектов по сжиженному природному газу, заявил вице-премьер Дмитрий Козак.

Находясь с рабочей поездкой на Ямале, Козак подчеркнул, что правительство акцентируется на производстве металла, турбин и клапанов.

"То, что я здесь увидел, впечатляет. Это грандиозное технологичное производство. Оно загружает нашу промышленность и решает проблему развития топливно-энергетического комплекса", — отметил он.

В России будут пересмотрены стандарты по СПГ-оборудованию, это положительным образом скажется на замещении импортных комплектующих.

"Наша задача — производить продукцию, спрос на которую не будет ограничен рынком РФ", — заявил Козак.

Таким образом, не исключено, что в скором времени российская продукция пойдет и на экспорт.