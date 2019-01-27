МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Специалистам МЧС удалось ликвидировать открытое горение на Магнитогорском металлургическом комбинате, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"В 10.46 мск объявлена ликвидация открытого горения", — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что технологический пожар произошел на ленте углеподачи в башне на высоте 30 метров на Магнитогорском металлургическом комбинате. Площадь распространения возгорания достигала 770 квадратных метров. На рабочий процесс предприятия происшествие не повлияло.