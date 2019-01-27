МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Самолет "Ютэйр", выполнявший рейс Москва-Грозный, в ночь на воскресенье вернулся во Внуково из-за показаний системы о неполадках с левым электрогенератором, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.

Однако после проверки воздушное судно признано исправным и поставлено в расписание.

"Двадцать седьмого января рейс UT355 Москва-Грозный вернулся в аэропорт сразу после вылета. В интересах безопасности командир принял решение о возвращении из-за показаний системы о неполадках с левым электрогенератором", — сообщили в "Ютэйр".

Самолет благополучно приземлился в 00.11 мск. Авиакомпания предоставила резервный борт, на котором пассажиры вылетели в Грозный в 4.29 по местному времени.