ХЕЛЬСИНКИ, 27 янв — ПРАЙМ. Российская авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") прекращает выполнять полёты в столицу Финляндии, последний рейс запланирован на 31 января, сообщает в воскресенье финская государственная телерадиовещательная компания YLE.

"Победа" начала полёты в Хельсинки-Вантаа 5 октября 2018 года.

"Низкобюджетный российский авиаперевозчик "Победа" прекращает авиасообщение между Москвой и Хельсинки – рейс не продержался и полугода. Завершающий рейс намечен на 31 января. Продажа на все последующие даты закрыта", — говорится в сообщении.

РИА Новости не располагает комментарием авиакомпании "Победа".

Между российской и финской столицами до шести рейсов в сутки также выполняют "Аэрофлот" и Finnair. Самолеты летают из Шереметьево.