ТОКИО, 27 янв — ПРАЙМ. Руководители автомобильных компаний Nissan Motor, Renault и Mitsubishi Motors планируют провести переговоры на следующей неделе, чтобы обсудить пути укрепления сотрудничества после ареста Карлоса Гона и назначения нового руководства французским автопроизводителем.

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi — партнерство между французской компанией Renault и японскими Nissan и Mitsubishi в области развития машиностроения. Альянс Renault-Nissan создан в 1999 году. При этом Renault принадлежит 43% Nissan, а японская компания владеет 15% акций французского партнера. В 2016 году компания Nissan купила 34% акций компании Mitsubishi Motors, в результате был образован крупнейший в мире альянс автопроизводителей, совокупные продажи которого в 2017 году составили 10,6 миллиона автомобилей.

По данным агентства Jiji, которое ссылается на источники в японских компаниях, переговоры могут состояться на полях запланированного в Нидерландах заседания высокопоставленных членов правления альянса. Предполагается, что президент Nissan Motor Хирото Саикава и глава Mitsubishi Motors Осаму Масуко проведут телеконференцию с председателем совета директоров Renault Жаном-Домиником Сенаром. Главным вопросом на повестке дня станет развитие сотрудничества автопроизводителей после ареста Карлоса Гона. Точная дата переговоров пока не называется.

Гон занимал пост генерального директора и председателя совета директоров Renault. В Nissan Гон возглавлял совет директоров. Он был арестован 19 ноября по подозрению в том, что он декларировал не все свои доходы. Японская прокуратура заявила, что Гон занизил данные в декларации о доходах с 2010 по 2017 год примерно на 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). После ареста Карлоса Гона в Японии и предъявления ему обвинений в сокрытии доходов Nissan сместил его с должности председателя совета директоров.