ХЕЛЬСИНКИ, 27 янв — ПРАЙМ. Прекращение рейсов "Победы" (входит в группу "Аэрофлот") в Хельсинки вызвано оптимизацией программы полетов, заявила РИА Новости пресс-секретарь российского перевозчика Елена Селиванова.

Ранее СМИ сообщали, что "Победа" прекращает выполнять полёты в столицу Финляндии, последний рейс запланирован на 31 января.

"Рейсы в Хельсинки приостановлены с 1 февраля в рамках оптимизации эффективности программы полетов. Клиентам отменённых рейсов выполняется полный возврат денежных средств или индивидуально подбираются альтернативные варианты перелетов", — сообщила Селиванова.

"Победа" начала полёты в Хельсинки-Вантаа 5 октября 2018 года.

Между российской и финской столицами до шести рейсов в сутки также выполняют "Аэрофлот" и Finnair. Самолеты летают из Шереметьево.