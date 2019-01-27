МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Пятьдесят рейсов задержаны и четыре отменены в аэропортах российской столицы в воскресенье.

По данным сервиса "Яндекс.Расписание" на 17.08 мск, во "Внуково" пять рейсов задержано, два отменено, в "Домодедово" — 12 рейсов задержано, два отменено, в "Шереметьево" задержано 33 рейса.

Ранее столичный главк МЧС выпустил экстренное предупреждение в связи с прогнозируемым ухудшением погоды. Согласно прогнозу, днем 26 января и в течение суток 27 января местами в Московской области и Москве ожидается сильный снег, метель, усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду, на дорогах — гололедица и снежные заносы.