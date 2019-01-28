МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Уровень локализации производства самолета МС-21 к 2022 году составит 97%, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Я хотел бы еще остановиться на следующем моменте: как вы знаете, в сентябре 2018 года США ввели новые ограничения в торговле с российскими компаниями, в том числе и в целях оказания давления на программу МС-21, в частности (в отношении — ред.) российской компании "Аэрокомпозит", которая занимается разработкой и производством так называемого "черного крыла", — сказал Борисов на совещании премьер-министра с вице-премьерами.

Он отметил, что Минпромторг совместно с госкорпорацией ОАК разработали план конкретных мероприятий по замене иностранных комплектующих изделий и материалов, используемых в этом самолете, на российские аналоги.

"В результате реализации этих мер мы надеемся, что к 2022 году уровень локализации составит 97%, то есть зависимости этот самолет от импортных поставок практически иметь не будет", — подчеркнул вице-премьер.