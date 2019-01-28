МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. IPO логистической компании Gefco перенесено на второй квартал 2019 года, и компания выбирает оптимальное окно для размещения, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом размещения.

"Размещение перенесено на второй квартал. Компания выбирает оптимальное окно для размещения", — сообщил источник в понедельник.

РЖД владеют 75% Gefco, остальные 25% — у группы Peugeot-Citroen.

Гендиректор российской компании Олег Белозеров в феврале 2017 года сообщал журналистам, что РЖД обсуждают возможность продажи около 25% Gefco. Позднее он говорил, что Peugeot-Citroen хочет выйти из капитала Gefco и постепенно продать свои 25%, и в связи с этим не исключал, что РЖД, например, могут продать 25% Gefco инвестору, а затем пройдет IPO принадлежащего Peugeot-Citroen пакета акций логистической компании.

Gefco в октябре 2018 года сообщила, что рассматривает возможность IPO на бирже Euronext в Париже, и размещение может состояться в 2019 году, если этому будут способствовать рыночные условия и компании удастся получить необходимые разрешения. РЖД, говорилось в сообщении Gefco, может сократить свою долю в логистической компании в рамках IPO до менее 50%, PSA — до менее 10%.

Gefco входит в десятку крупнейших логистических компаний Европы, представлена более чем в 150 странах.