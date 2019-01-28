МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Первый опытный образец сверхзвукового пассажирского самолета должен совершить первый полет в 2027 году, сообщил в понедельник начальник подразделения авиатехнических проектов ПАО "Туполев" Михаил Микулочкин.

"Создание сверхзвукового делового самолета планируется в два этапа. Первый этап — разработка самолета-демонстратора, первый вылет которого запланирован на 2024 год, второй этап — разработка опытного образца, первый вылет запланирован на 2027 год", — сказал Микулочкин.

Он добавил, что стоимость научно-исследовательских и экспериментальных работ, включая постройку демонстратора, составит 42 с небольшим миллиарда рублей, стоимость опытно-конструкторских работ составит 57 миллиардов рублей, стоимость постройки серийного самолета — 6 миллиардов.