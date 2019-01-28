МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Объем выдачи ипотеки в РФ по предварительным итогам 2018 года вырос на 50% — до 3 триллионов рублей, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на госкомпанию "Дом.рф".

"В 2018 году поставлен новый рекорд ипотечного рынка: выдано 1,5 миллиона кредитов на 3 триллиона рублей (+50% к 2017 году)", — говорится в пресс-релизе госкомпании.

Средний размер ипотечного кредита составил около 2 миллионов рублей против 1,86 миллиона годом ранее. При этом доля сделок с ипотекой в новостройках – 56%, на вторичном рынке жилья – 49%, сообщается в пресс-релизе.

Рост волатильности на финансовых рынках во второй половине 2018 года привел к повышению ключевой ставки Банком России до 7,75%. Доходность 5-летних ОФЗ выросла с 6,6% в начале апреля 2018 года до 8,25-8,5% в январе 2019 года. В результате, основные ипотечные кредиторы повысили ставки по ипотеке на сопоставимую величину (с 9-9,5% до 10-10,5%), поясняется в материалах. В них добавляется что это все равно ниже средних ставок в 2007 – 2017 годах (12,5%).

"Предпосылки формирования "пузыря" отсутствуют. Доля кредитов с просроченной задолженностью сроком свыше 90 дней снизилась до исторического минимума в 1,83%", — подчеркивается в материалах.