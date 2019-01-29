МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Японская авиакомпания ANA Holdings рассматривает возможность покупки самолетов 737 MAX у американской компании Boeing, сказал представитель ANA агентству Рейтер, подтвердив ранее появившиеся сообщения источников.

"Мы ведем переговоры с Boeing, но не приняли окончательного решения", — приводит агентство слова представителя ANA.

В понедельник вечером агентство со ссылкой на источники сообщило, что компании близки к заключению сделки на 30 самолетов Boeing 737 MAX стоимостью 3,5 миллиарда долларов.

Таким образом, еще одна авиакомпания не собирается отказываться от Boeing 737 MAX из-за катастрофы Lion Air. В декабре бюджетная авиакомпания из Саудовской Аравии Flyadeal заключила сделку с Boeing на поставку 30 самолетов нового поколения 737 MAX.

Самолеты 737 MAX 8 компании Boeing в 2018 году оказались в центре мирового внимания после того, как самолет аналогичной модели индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air потерпел крушение в море в районе побережья Западной Явы. На борту самолета находились 189 человек, выживших нет.

ANA Holdings — японская авиационная компания со штаб-квартирой в Токио.