ГОРКИ, 29 янв — ПРАЙМ. Российские магазины с 1 июля должны будут отдельно размещать натуральную молочную продукцию и продукцию с содержанием растительных жиров, причем полки с первой они должны будут особым образом выделить, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во вторник на совещании, посвященном подготовке госпрограммы комплексного развития сельских территорий.

"Подписал постановление по условиям размещения молока и молочной продукции в организациях розничной торговли. Мы дополняем правила продажи отдельных товаров. Согласно этому постановлению, полученные продукты в каждом торговом зале должны быть размещены отдельно и сопровождаться указанием о том, что эта продукция без заменителя молочного жира", — сказал Медведев.

По его словам, такая информация необходима, поскольку покупатель имеет право знать, что покупает. Премьер отметил, что в последнее время в российской промышленности активно используются растительные жиры, что позволяет увеличить сроки хранения молочной продукции и снизить себестоимость. "Есть свои плюсы, но далеко не всегда эти детали изложены на упаковке, и не все хотят эти продукты покупать, скажем по-честному", — указал он.

Медведев выразил уверенность, что новые правила пойдут на пользу малым и средним предприятиям, которые занимаются производством натуральных продуктов. "Им зачастую непросто наладить сбыт этой продукции из-за конкуренции с крупными производителями, особенно если они поставляют натуральное молоко и молочные продукты, у которых, как правило, короткий срок реализации", — отметил глава правительства.

Он сообщил, что новые правила начнут действовать с 1 июля 2019 года. "Чтобы у ритейлеров были соответствующие возможности и время на подготовку, новые правила начнут действовать с середины года, то есть с 1 июля текущего года", — сказал Медведев.

В опубликованном на сайте кабмина сообщении уточняется, что, согласно постановлению, в торговом зале или другом месте продажи молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты должны размещаться так, чтобы их можно было визуально отделить от других пищевых продуктов, и сопровождаться информационной надписью "Продукты без заменителя молочного жира".

Таким образом, правительство РФ сделало еще один шаг в выделении натуральной молочки. Вступившие в силу в январе изменения в технический регламент ЕАЭС уже запретили именовать традиционными названиями продукцию с заменителями молочного жира. Например, такая "сметана" должна называться "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира, произведенный по технологии сметаны". Если же в продукте замещено более 50% молочного жира, то в его названии не должно быть и слова "молокосодержащий".