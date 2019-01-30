МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль сети ресторанов быстрого питания McDonald's по итогам 2018 года выросла на 14% по сравнению с предыдущим годом — до 5,924 миллиарда долларов, сообщается в отчетности компании.

Разводненная прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию за отчетный период выросла до 7,54 доллара против 6,37 доллара годом ранее. Операционная прибыль сети снизилась на 8% — до 8,823 миллиарда долларов. Выручка McDonald's по итогам отчетного периода снизилась на 8%, составив 21,025 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль McDonald's увеличилась в два раза в годовом выражении — до 1,415 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 1,82 доллара против 0,87 доллара годом ранее. Операционная прибыль сети уменьшилась на 7% — до 2 миллиардов долларов. Выручка сократилась на 3%, до 5,163 миллиарда долларов.

Мировые сопоставимые продажи McDonald's по итогам 2018 года выросли на 4,5%, а в четвертом квартале — на 4,4%.

"Мы добиваемся роста показателя мировых сопоставимых продаж уже 14 кварталов подряд", — приводятся в релизе слова президента и главного исполнительного директора компании Стива Истербрука (Steve Easterbrook). Он отметил, что количество посещений ресторанов сети демонстрирует положительную динамику два года подряд — впервые с 2012 года.

Компания McDonald's основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". Первый ресторан McDonald's в России открылся в начале 1990 года на Пушкинской площади в Москве.