МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Лекарства в России в 2019 году могут подорожать на фоне ослабление рубля к доллару, внедрения маркировки, а также удорожания электроэнергии и логистики из-за повышения ставки НДС, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

"Прогноз роста цен по лекарственным препаратам, не входящим в регулируемый (государством — ред.) список, возможен в размерах общей инфляции по стране", — рассказал гендиректор аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк. Официальный прогноз правительства РФ по инфляции на 2019 год составляет 4,3%, прогноз ЦБ — 5-5,5%.

"До конца года вполне можно ожидать роста цен на лекарственные препараты на уровне 4-6%", при этом точная цифра "будет зависеть от макроэкономической ситуации и активности регуляторов", отметил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Аналитики консалтинговой компании IPT Group ожидают более весомого подорожания. Импортные препараты могут вырасти в цене на 3-15%, отечественные — в пределах 2-12%, считает директор по фармацевтическим и инновационным проектам IPT Group Юлия Петрищева.

В меньшей степени повышение цен коснется препаратов из списка жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП), стоимость которых регулируется государством. Доля наименований лекарств из данного перечня составляет 53% от общего числа лекарств на российском рынке. Ожидается, что стоимость препаратов из списка ЖНВЛП будет сокращаться в результате изменения методики установления цен и старта процесса перерегистрации цен, пояснил Беспалов.

По словам эксперта из RNC Pharma, к росту цен на отечественную продукцию в частности может привести падение курса рубля относительно доллара и евро, произошедшее в конце прошлого года. Для изготовления российских препаратов закупаются зарубежные фармацевтические субстанции, вспомогательные компоненты и оборудование, пояснил он.

Повышение ставки НДС до 20% с начала года, казалось бы, не должно коснуться лекарственных средств, так как для них применяется пониженная ставка в размере 10%. Однако рост НДС приведет к подорожанию электроэнергии и логистики — сопутствующих услуг, без которых невозможен производственный процесс, пояснила Петрищева из IPT Group.

"В результате отпускная цена лекарственного средства возрастает нелинейно, а в ряде случаев, к сожалению, в несколько раз", — добавила она.

Гендиректор аналитического агентства DSM Group отметил, что влияние повышения ставки НДС на логистику и рост издержек произойдет не сразу, а в течение первого квартала 2019 года. При этом повышение ставки НДС повлияет на затраты производителей, дистрибьюторов и аптек, добавил он.

"Если сравнивать с общемировым трендом, колебания обменного курса и изменение ставки НДС можно считать относительно стабильными и управляемыми для российского рынка. На некоторых других крупных рынках валюта обесценивается гораздо быстрее. Несколько лет назад такое было и в России. Как для международных компаний, так и для пациентов, текущая ситуация в стране стала гораздо стабильнее", — прокомментировал гендиректор Merck Biopharma в России и СНГ Маттиас Вернике.

Повлияет на стоимость лекарств и маркировка. В 2019 году в активную фазу вступает пилотный проект по прослеживаемости лекарственных средств в РФ, оператором которого является Центр развития перспективных технологий ((ЦРПТ).

"Затраты, которые компании-производители будут нести на этом этапе, будут неизбежно закладываться в стоимость продукции", — считает Беспалов из RNC Pharma.

При этом заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов отмечает, что в результате внедрения маркировки и прослеживаемости стоимость продукции для потребителя наоборот снизится "за счет сокращения издержек производителей и расширения их рынка сбыта в результате вымывания с него недобросовестных конкурентов".