МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Немецкий ритейлер электроники Ceconomy AG объявил о назначении нового генерального директора компании – этот пост с 1 марта займет Йорн Вернер (Jorn Werner).

Вернер в 2015-2018 годах возглавлял компанию A.T.U Auto-Teile-Unger Handels GmbH & Co. KG, занимающуюся эксплуатацией автомастерских и продажей автомобильных аксессуаров и запчастей. В мае 2018 года он стал председателем совета директоров компании. Вернер также руководил розничной сетью электроники Conrad Electronic SE.

Одновременно совет назначил Крин Сонненмозер (Karin Sonnenmoser) главным финансовым директором компании. Она также вступит в должность с 1 марта.

Об уходе с должности бывшего главы компании Питера Хааса (Pieter Haas) компания объявила в октябре 2018 года. В переходный период компанию возглавляли финансовый директор Марк Фрезе (Mark Frese) и член правления Дитер Хааг Молькентеллер (Dieter Haag Molkenteller).

В 2016 году немецкая Metro AG решила разделить бизнес на две публичные компании. В итоге Metro AG сменила название на Ceconomy AG и занялась продажей электроники, а продуктовый бизнес ритейлера был выделен в отдельную публичную компанию под названием Metro. Штат Ceconomy составляет примерно 58,3 тысячи человек.