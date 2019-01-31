МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Убыток финской Nokia Corp., одного из крупнейших в мире производителей телекоммуникационного оборудования, приходящийся на акционеров головной компании, по итогам 2018 года составил 340 миллионов евро, что в 4,4 раза ниже, чем в 2017 году, говорится в отчетности компании.

Разводненный убыток в пересчете на акцию составил 0,06 евро против убытка в 0,26 евро годом ранее. Выручка снизилась на 2,5%, до 22,563 миллиарда евро.

В четвертом квартале 2018 года Nokia получила прибыль, приходящуюся на акционеров головной компании, в 193 миллиона евро против убытка в 386 миллионов евро в аналогичном периоде прошлого года. Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 0,03 евро против убытка в 0,07 евро годом ранее. Квартальная выручка в годовом выражении выросла на 3,3%, до 6,869 миллиарда евро.

"В том, что касается перспектив, то я ожидаю, что показатели Nokia в 2019 году улучшатся по сравнению с 2018 годом, и наше мнение относительно быстрого и важного перехода на сети 5G остается неизменным", — приводятся в релизе слова президента и гендиректора Nokia Раджива Сури (Rajeev Suri). Он добавил, что поскольку развертывание сетей 5G будет происходить в течение года, вторая половина 2019 года будет более устойчивой для компании, чем первая.

Nokia — финская транснациональная компания, производитель телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. Компания была основана в 1865 году, ее штаб-квартира находится в финском городе Эспоо.