МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Международный производитель потребительских товаров повседневного спроса Unilever по итогам 2018 года увеличил чистую прибыль по сравнению с 2017 годом в 1,5 раза — до 9,808 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 3,48 евро против 2,15 евро в предыдущем году. Выручка компании за год при этом сократилась на 5,1% — до 50,982 миллиарда евро. Выручка в четвертом квартале составила 12,15 миллиарда евро, что на 5,3% ниже показателя годичной давности.

Компания отметила, что рыночные условия были сложными в течение всего года, особенно во второй половине.

"Мы ожидаем, что 2019 году рыночные условия будут оставаться сложными. Мы ожидаем, что рост продаж будет находиться в нижней половине нашего долгосрочного диапазона 3–5%", — приводятся в сообщении слова гендиректора компании Алана Джоупа (Alan Jope).

Компания Unilever была основана в 1930 году в результате объединения нидерландской Margarine Uni и британской Lever Brothers. В настоящее время в портфеле компании примерно 400 брендов. Среди них — Lux, OMO, Signal, Impulse, Sunsilk, Timotei, Denim, Delmy, Dove, Rexona, Axe, Domestos, Knorr, Calve, Rama, Lipton, Brooke Bond и ряд других.