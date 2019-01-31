МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Руководства онлайн-сервисов по перевозке пассажиров Uber и Cabify приняли решение прекратить предоставление услуг в испанской Барселоне в связи с новым ограничительным регламентом, одобренным властями.

Во вторник правительство Каталонии подписало декрет, регулирующий работу VTC (автомобиль напрокат с водителем). В нем закреплено: чтобы услуга была оказана, клиент должен сделать предварительный заказ за 15 минут до поездки, клиент не будет видеть в приложении до заказа, где находится ближайшая машина, машины не могут ездить по улицам в поисках клиентов, а обязаны оказывать только услуги, заказанные через приложения.

"В связи с ограничениями на VTC, принятыми правительством Каталонии, мы вынуждены прекратить наши услуги UberX в Барселоне", — говорится в заявлении компании.

Новые правила властей Барселоны, которые вступят в силу уже 1 февраля, в компании назвали несправедливыми и отметили, что "ни в одной из стран Европы не существует ограничения в 15 минут", и это идет вразрез с принципами быстрого обслуживания сервиса.

Как сообщает издание Mundo, компания Сabify также прекратит работу в Барселоне. Согласно заявлению компании, "цель этих правил, а значит и их окончательные последствия — принудительное выдворение сервиса Cabify и его партнеров в Каталонии и в Барселоне", пишет газета.

По мнению руководства, новый декрет — это "искусственно созданные и жесткие меры", которые полностью разрушают рынок, где появилось более 3 тысяч рабочих мест.

В Барселоне в течение недели, с 18 января по 24 января, проходила забастовка водителей такси, требующих от властей урегулировать законодательство в области сервисов по перевозке пассажиров Uber и Cabify. В Мадриде продолжается забастовка таксистов, начавшаяся 21 января.

В течение последних нескольких лет таксисты регулярно проводят акции протеста. В июле прошлого года они провели всеобщую забастовку во многих городах страны. В результате правительство Испании передало вопрос урегулирования законодательства региональным властям. Кроме того, лицензия VTC обходится на порядок дешевле официальной лицензии таксистов.

До этого в Испании повсеместно была установлена пропорция 30/1, то есть на 30 лицензий такси должна приходиться лишь одна лицензия VTC, однако она не соблюдалась.