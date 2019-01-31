МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании по доставке почтовых отправлений United Parcel Service Inc. (UPS) по итогам 2018 года уменьшилась по сравнению с 2017 годом на 2,4% — до 4,791 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию по итогам отчетного периода составила 5,51 доллара против прибыли в 5,61 доллара в 2017 году. Выручка компании составила 71,861 миллиарда долларов, что на 7,9% выше аналогичного показателя предыдущего года. Скорректированная разводненная прибыль на акцию составила 7,24 доллара.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль UPS сократилась в 2,4 раза в годовом выражении — до 453 миллионов долларов. Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию по итогам отчетного периода составила 0,52 доллара против прибыли в 1,26 доллара за аналогичный период 2017 года. Скорректированная разводненная прибыль на акцию составила 1,94 доллара, в то время как аналитики прогнозировали показатель на уровне 1,91 доллара. Выручка компании составила 19,848 миллиарда долларов, что на 4,6% больше по сравнению с показателем четвертого квартала предыдущего года.

В 2019 году компания ожидает прибыль на акцию в размере 7,45-7,75 доллара.

Компания United Parcel Service образована в 1907 году. Основной сферой деятельности является срочная доставка посылок и документов в глобальном масштабе. Штаб-квартира компании находится в Атланте, штат Джорджия.