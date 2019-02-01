МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль шведского производителя бытовой техники Electrolux за 2018 год снизилась в годовом выражении на 34%, до 3,805 миллиарда шведских крон (около 422 миллионов долларов), говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила по итогам отчетного периода 13,14 шведской кроны (1,5 доллара) против 19,88 шведской кроны (2,2 доллара) годом ранее. Выручка Electrolux за период составила 124,129 миллиарда крон (13,8 миллиарда долларов), увеличившись в годовом выражении на 2,8%.

В четвертом квартале чистая прибыль компании составила 1,575 миллиарда шведских крон (около 175 миллионов долларов), что на 21,3% ниже показателя аналогичного периода 2017 года. Разводненная прибыль на акцию составила 5,45 шведской кроны (0,6 доллара) против 6,92 шведской кроны (0,8 доллара) годом ранее. Квартальная выручка увеличилась на 5,7%, до 34,425 миллиарда крон (3,8 миллиарда долларов).

Рыночный спрос в Европе на продукцию компании за четвертый квартал вырос на 2% в годовом выражении, говорится в релизе. Спрос в США снизился на 1%. Electrolux также отмечает незначительное снижение спроса в Бразилии, сильное снижение в Аргентине (из-за девальвации национальной валюты), при этом рост рынка в Чили.

Компания Electrolux — один из ведущих мировых производителей бытовой техники. Штаб-квартира компании находится в Стокгольме. Ежегодно Electrolux продает более 60 миллионов своих изделий потребителям из 150 стран. Среди брендов компании — Electrolux, Zanussi, AEG.