МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Американский автопроизводитель Tesla официально объявил об уходе Дипака Ахуджи (Deepak Ahuja) с поста финансового директора, следует из документа автопроизводителя на сайте комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

"Дипак Ахуджа намерен уйти в отставку после того, как… занимал должность финансового директора Tesla Inc. с 2008 года. Ахуджа продолжит работать в качестве финдиректора Tesla в течение непродолжительного периода времени, а затем займет должность советника для обеспечения плавного перехода", — говорится в документе.

О предстоящей отставке Ахуджи уже сообщал в конце января глава компании Илон Маск.

Автопроизводитель также сообщил о том, что после ухода Ахуджи пост финдиректора займет нынешний вице-президент компании по финансовым вопросам Закари Кирхорн (Zachary Kirkhorn). Уточняется, что Киркхорн присоединился к Tesla в марте 2010 года. Под его руководством проводилась деятельность по снижению расходов и увеличению эффективности производства спортивного автомобиля Tesla Roadster.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.