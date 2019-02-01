МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. РЖД рассматривают возможность продажи части акций в ОАО "Объединенные электротехнические заводы" ("Элтеза"), в которой владеют 50% плюс одна акция, сообщил на брифинге замгендиректора монополии Андрей Старков.

РЖД принадлежало 100% минус одна акция "Элтезы". Несколько лет назад у РЖД 50% минус одна акция "Элтезы" в два этапа купила компания BT Signaling за 1,9 миллиарда рублей.

"У нас в "Элтезе" 50% плюс одна акция. Мы рассматриваем возможность сокращения нашей доли, но это будет сквозь призму в первую очередь формирования продукта, который заместит импортные аналоги, которые ранее поставлялись нам для систем автоблокировки", — сообщил Старков.

Он отметил, что для РЖД это комплексная история. "Она чрезвычайно важна. Во многом это определение принципов взаимодействия с нашим технологическим партнером", — пояснил замглавы РЖД.

"Элтеза" — это многопрофильная компания, имеющая все технические и технологические возможности для выпуска современного электротехнического оборудования, электронных и микропроцессорных устройств, а также систем управления движением поездов и обеспечения безопасности железнодорожных перевозок.