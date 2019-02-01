МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Член совета директоров железнодорожного оператора Globaltrans Александр Елисеев снизил свою долю владения в компании до 5,4% с прежних 5,8%, сообщает компания.

"Globaltrans Investment PLC была уведомлена в том, что Litten Investments Limited, которая находится в фактической собственности Александра Елисеева, члена совета директоров и исполнительного директора Globaltrans, снизила долю в Globaltrans до 5,4% с 5,8%", — говорится в сообщении.

Елисеев с 2008 года входит в состав совета директоров Globaltrans.

Globaltrans перевозит металлы, нефть и нефтепродукты, уголь и стройматериалы. Акции компании торгуются на LSE.