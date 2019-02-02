МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Производитель люксовых автомобилей Bentley увеличил за 2018 год продажи в России на 27% по отношению к 2017 году, пишет Аналитическое агентство "Автостат".

В прошлом году было продано 298 машин этого бренда. Годом ранее —235 штук.

Самой продаваемой машиной производителя стал внедорожник Bentayga, на его долю в 2018 году пришлось свыше 60% от всего объема продаж в России, это 182 машины.

На втором месте — 87 автомобилей — модель Continental. Третье место по продажам заняла модель Flying Spur — 19 штук. 10 машин было продано Bentley Mulsanne.

На учет в ГИБДД почти половину всех купленных новых автомобилей Bentley поставили в Москве, это 162 единицы. В Санкт-Петербурге было "прописано" 32 машины, в Московской области — 18. Далее идут Краснодарский край, его жители приобрели 13 новых Bentley. По 5 таких машин были поставлены на учет в Красноярский край, Новосибирскую и Воронежскую области. В Башкортостане и Ленинградской области — по четыре машины. Еще в 33 регионах России было куплено от одной до трех машин этого бренда.