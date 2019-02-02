МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Глава иранской авиакомпании Iran Air Фарзанех Шарафбафи заявила, что франко-итальянский авиапроизводитель ATR обратился в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США за разрешением на поставку в Иран турбовинтовых самолетов, сообщает агентство Tasnim.

"Компания ATR обратилась за разрешением США на поставку самолетов, мы ждем, ответят они (американцы) или нет", — сказала Шарафбафи в интервью агентству.

В декабре 2018 года она заявила, что авиакомпания также не откажется от контрактов на покупку пассажирских самолетов Airbus. По ее словам, с момента вступления в силу соглашения по иранской ядерной программе перевозчик получил 16 самолетов, три — от Airbus, 13 — от франко-итальянского концерна.

Ранее сообщалось, что IranAir заказала 200 пассажирских самолетов стоимостью 38,3 миллиарда долларов, включая 100 самолетов у Airbus, 80 — у Boeing и еще 20 у ATR. Все эти сделки зависят от американских лицензий в связи с использованием в самолетах комплектующих из США.

США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против этой страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. В начале ноября были восстановлены санкции против нефтяного сектора Ирана.