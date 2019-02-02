МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Российские автодилеры прогнозируют рост цен на машины в текущем 2019 году на 12%, сообщает Аналитическое агентство "Автостат".

Уже в самом начале года продавцы авто провели традиционную корректировку прайс-листов. Как сообщал сайт "Цена Авто", большая часть производителей уже успела поднять цены своей продукции в пределах 5%. Однако участники авторынка, опрошенные "Автостатом", предупреждают, что это не последнее подорожание в 2019 году. Цены будут расти даже в условиях падения спроса.

Как рассказал агентству генеральный директор дивизиона "Химки" ГК "АвтоСпецЦентр" Алексей Гопкало, все последующие изменения в ценах на машины можно прогнозировать на время стабилизации рынка либо на конец второго квартала. Причиной этому — в том числе и ослабление российской валюты из-за вступления в силу новых санкций США.

Также значительно вырастут цены у производителей, у которых нет сборочных конвейеров на территории РФ.

Помимо курса рубля на цены будут влиять рост НДС до 20%, инфляция, волатильность национальной валюты.

Ежегодное обновление модельного года у автоконцернов — тоже приводит к росту стоимости машин. Как и рост цен на комплектующие.

"Опираясь на опыт прошлых лет, бренды будут корректировать цены постепенно, в несколько этапов, чтобы не отпугнуть покупателей. Те производители, для которых важна доля российского рынка, будут стараться сдерживать повышение цен", — рассказал операционный директор компании "Авилон" Алексей Гуляев.

В ГК "Прагматика" считают, что цены на машины в России по итогам 2019 года в целом могут вырасти от 10 до 12%.