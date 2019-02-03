МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Следователи начали проверку после аварийной посадки в Новосибирске самолета Boeing-757-200, вылетевшего во Вьетнам, сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, после взлета из новосибирского аэропорта в пятницу ночью в самолете Boeing-757-200 сработал датчик разгерметизации салона, командир решил вернуться в аэропорт вылета, лайнер благополучно приземлился. Сообщается, что на борту находилось семь членов экипажа, 243 пассажира, в том числе восемь детей, никто не пострадал.

"Новосибирским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России проводится проверка по факту аварийной посадки самолета Boeing-757-200, следовавшего по рейсу Новосибирск — Камрань (аэропорт вьетнамского города Нячанг — ред.)", — говорится в сообщении.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.