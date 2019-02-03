БЕЙРУТ, 3 фев — ПРАЙМ. Авиакомпания Flydubai рассматривает возможность открытия авиасообщения с Сирией, как только Главное управление гражданской авиации (GCAA) ОАЭ примет решение по данному вопросу, рассказали РИА Новости в пресс-службе авиакомпании в Дубае.

В пятницу источник в международном аэропорту Бейрута сообщил РИА Новости, что международный аэропорт Дамаска уведомил о безопасности воздушного пространства Сирии для гражданских бортов и о готовности принимать самолеты из других стран.

"Flydubai следует правилам Главного управления гражданской авиации (GCAA). Flydubai рассматривает возможность заново выйти на рынок и заявит обо всех действующих обновлениях, как только будет принято решение соответствующими органами по восстановлению деятельности национальных перевозок ОАЭ в Сирии",- сказал собеседник агентства.

Бюджетная эмиратская авиакомпания заявляла о заинтересованности возобновить авиасообщение в Дамаск еще в начале января. Полеты авиакомпаний из ОАЭ в Сирию были прекращены в 2012 году по соображениям безопасности. В декабре прошлого года ОАЭ возобновили работу своего посольства в Дамаске после шестилетнего перерыва.

В ноябре 2018 года генеральный директор крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" Виталий Савельев рассказал, что рассматривает возможность возобновления рейсов в Сирию с конца марта 2019 года. Данному заявлению предшествовал призыв к "Аэрофлоту" министра транспорта Сирии Али Хамуда стать первой иностранной авиакомпанией, возобновившей полеты в САР.