МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Российский производитель семейства автомобилей класса "люкс" на единой модульной платформе Aurus в феврале начинает принимать предзаказы через своих дилеров, говорится в сообщении Минпромторга РФ.

"Aurus продолжает принимать предварительные заказы на автомобили лимузин Aurus Senat Limousine L700 и седан Aurus Senat S600. Автомобильная группа "Авилон" и ООО "Панавто", являющиеся официальными торговыми партнерами ООО "Аурус" в России, будут осуществлять прием предварительных заказов начиная с 15 февраля 2019 года", — говорится в сообщении ведомства.

"Заинтересованные клиенты получат возможность напрямую связаться с официальными партнерами бренда", — отметил глава Минпромторга Денис Мантуров.

В конце августа 2018 года Aurus подписал соглашения о намерениях с двумя московскими дилерами — "Авилон" и "Панавто", говорил журналистам гендиректор Aurus Франц Хильгерт. Он пояснял, что продажи планируется открыть в начале 2019 года — сначала в России, а затем и на экспорт в шесть регионов мира.

Осенью "Авилон" в порядке собственной инициативы стал собирать платежи за подтверждение предзаказа на машины, в размере 1,5 миллиона рублей, чтобы оценить реальный спрос на продукцию, однако позднее по рекомендации производителя отказался от этой идеи.

Проект "Кортеж" — это семейство автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе. Он реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и зарубежных партнеров. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Ориентировочная цена машин семейства "Кортеж", которые появятся в продаже под брендом Aurus, будет начинаться от 10 миллионов рублей.