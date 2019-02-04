МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ, Светлана Берило. Российские контрсанкции оказали влияние на западные компании, однако французская Bonduelle, выпускающая овощные консервы, от них даже выиграла. О том, какой эффект на предприятие оказало введение эмбарго, как повлияло ослабление рубля на Bonduelle в России, о политике импортозамещения и российском бизнес-климате в интервью агентству "Прайм" рассказал генеральный директор группы Bonduelle Гийом Дебросс.

- С 2014 года российские власти активно ведут политику импортозамещения. Как вы считаете, успешна ли она? Приносит ли свои результаты? И почувствовала ли ваша компания усиление конкуренции с российскими компаниями?

— Я не замечал какого-то усиления конкуренции. По крайней мере, на рынке овощей в консервных банках. Все российские игроки на момент 2014 года уже присутствовали на рынке, и мы не видим каких-то новых конкурентов. Что касается не российских компаний, например, "Верес" с Украины, она уже не присутствует на рынке РФ. Таким образом, у текущих локальных игроков может быть больше возможностей. Но каких-то значимых изменений на рынке в связи с импортозамещением я не наблюдаю.

Самое большое изменение заключалось в том, что в связи с девальвацией рубля стало меньше импорта из Азии, Европы и из стран Латинской Америки. Тем не менее, у нас есть завод в Бразилии, откуда мы импортируем продукцию, которой на российском рынке нет. Мы можем позволить себе издержки, связанные с импортом.

- В 2014 году представители вашей компании говорили, что продовольственное эмбарго оказало влияние на развитие бизнеса, затормозив его, потому что заводы, которые расположены в Польше, не могли осуществлять поставки продукции в Россию. Как сейчас обстоит ситуация? Продолжают ли еще санкции влиять на ваш бизнес?

— Влияние было, но это направление — очень небольшая часть нашего бизнеса. Гораздо больше на наш бизнес повлияло ослабление рубля, это был более значительный эффект. С тех пор мы научились жить с этим новым курсом рубля, и поскольку 70-75% продукции мы производим на местном рынке, ситуация наоборот побудила нас создавать более локальное производство.

Таким образом, мы можем сказать даже, что мы выигрываем от контрсанкций. В качестве хорошего примера: снижение курса рубля защитило нас от импорта из Канады, Венгрии и Китая. То есть это один из способов защиты для нас.

- Как вы в целом оцениваете продовольственное эмбарго для российского рынка? Это негативная или позитивная мера?

— Начиная с 2014 года я наблюдал очень активное развитие локального производства пищевой продукции. Это, пожалуй, хорошо для страны — развивать свою продуктовую суверенность. Для нас главным вызовом является сохранение лидерства, в том числе, с точки зрения качества. Это тот вопрос, в котором мы не можем идти на компромиссы.

- Как вы оцениваете бизнес-климат в России? Вы что-то хотели бы изменить?

— Бизнес-климат изменился в очень позитивную сторону. Я отвечал за российский бизнес Bonduelle с 2014 года по середину 2018 года, то есть я здесь присутствовал как раз в течение всего экономического кризиса. И должен сказать, что ситуация улучшается. Плюс к этому, по оценке Всемирного банка, Россия по бизнес-климату занимает сейчас то же самое место, что и Франция. Это хороший пример того, как улучшается бизнес-среда. C 2004 года, когда мы запустили свое производство в России, мы получали прекрасную поддержку от Краснодарского края. Я считаю, что это очень важно — всегда получать сильную поддержку бизнеса и инвестиций.

- Экономика России сейчас все еще не в лучшем состоянии, например, продолжают сокращаться доходы населения. Bonduelle это ощущает на себе?

— Конечно, мы это заметили, и это для нас стало самым важным вопросом. И поэтому нашей основной целью является обеспечение и предложение качественной продукции по доступным для населения ценам. Кроме того, мы прилагаем очень большие усилия для повышения эффективности нашего производства с точки зрения издержек.

Снижение доходов населения мы начали наблюдать не в 2018 году, а раньше – оно происходило за счет замедления темпов роста экономики. К тому же, мы увидели высокую потребность в промо-акциях, также стали более популярны маленькие форматы продуктов. Потребитель ищет ту продукцию, которую он может себе позволить.

- С этого года российские власти увеличили ставку НДС до 20% с 18%. Как это отразится на ценах на вашу продукцию? Собираетесь ли вы в ближайшее время пересматривать цены?

— Если НДС вырос на 2 процентных пункта, то логично будет увеличить цены соответствующим образом. Тем не менее, мы не являемся дистрибьюторами, и таким образом мы не можем контролировать уровень цен в магазинах. Это вопрос к нашим партнерам.

- Но вы будете пересматривать цены для дистрибьюторов?

— Мы уже увеличили отпускные цены в 2018 году, это произошло из-за увеличения производственных издержек по двум причинам. Во-первых, плохой урожай 2018 года, во-вторых, курс рубля по отношению к евро. Кроме того, нужно понимать, что консервные банки — это металл, а цены на металл определяются глобальным рынком, в частности – со стороны рынка США. То есть независимо от того, находится ли производство в России, Китае или в Европе, цены на металлические консервные банки одни и те же.

- Как часто цены на вашу продукцию менялись за последние годы?

— Мы стремимся быть очень осторожными с изменениями цен и стремимся обеспечивать их правильный уровень на российском рынке. В прошлом, да — мы увеличивали цены. Естественно, есть определенный запас гибкости в вопросе баланса цены и объема, но, как я сказал, мы стремимся быть очень аккуратными.

- В последние годы некоторые западные компании заявляли, что они намерены сокращать свое присутствие в России. Какие планы на этот счет у вас? Собираетесь ли вы тоже его сокращать?

— Мы присутствуем в России уже больше 25 лет, и мы надеемся, что мы останемся здесь больше, чем на следующие 25 лет. У нас нет никаких намерений сокращать наше присутствие в России, наоборот, мы планируем его наращивать. Например, мы по-прежнему являемся довольно маленьким игроком в категории замороженной продукции, и мы планируем увеличивать наше присутствие в этом сегменте.

- Планирует ли Bonduelle в России выводить новую продукцию на рынок в ближайшее время?

— Да, конечно. Мы планируем новую консервированную продукцию в жестяных банках и новую замороженную продукцию.

- Как вы оцениваете результаты компании на российском рынке за 2018 год? Был ли он успешным для вас?

— Финансовый год мы закрываем в конце июня, поэтому, естественно, до этого времени я не могу поделиться с вами результатами 2018 года. Что касается результатов Bonduelle на рынках Евразии, товарооборот в прошлом году вырос на 6,8%. Мы считаем, что это очень хороший результат, мы растем быстрее рынка.

- Какие задачи на этот год ставит компания?

— Наши планы сейчас — предлагать все больше и больше категорий продукции переработанных овощей. В 2018 году мы запустили новый тип продукции, молодую кукурузу. Результаты продаж были хорошими.

- Можете ли дать прогнозы по обороту и выручке компании в России в 2019 году?

— Я могу вам дать глобальные цифры на уровне группы. Наш прогноз — увеличить выручку на 2,5% при неизменном обменном курсе. Это прогноз по миру в целом.