МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Сеть ресторанов быстрого питания "Теремок" в 2018 году увеличила выручку на 13,3% по сравнению с предыдущим годом, до 9,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении "Теремка".

"Оборот компании в 2018 году достиг 9,4 миллиарда рублей, в 2017 году этот показатель был равен 8,3 миллиарда рублей. Конец года сеть завершила с ростом количества чеков на 21% по сопоставимым ресторанам", — говорится в релизе. В прошлом году было открыто 12 новых заведений сети.

Основатель и управляющий сети "Теремок" Михаил Гончаров, слова которого приводятся в релизе, указал, что в 2018 году сеть активно открывала и обновляла рестораны, изменив формат в сторону городских кафе. "Рост выручки, в зависимости от типа ресторанов, составил от 10-20% на фудкортах до 25-35% в стрит-ритейле", — добавил Гончаров.

В течение прошлого года "Теремок" обновил все точки на фудкортах (порядка 120 в Москве и Московской области, около 30 объектов — в Санкт-Петербурге), кроме того, были реконструированы восемь ресторанов стрит-ритейла в Москве и шесть — в Петербурге. "В первом полугодии 2019 года мы планируем открыть еще как минимум 15 ресторанов в новом формате", — добавил основатель сети.

"Теремок" — одна из крупнейших российских сетей общественного питания. Основателем сети является предприниматель Михаил Гончаров. Первый ресторан "Теремок" открылся в Москве в 1999 году, а сейчас сеть компании насчитывает порядка 300 ресторанов в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.