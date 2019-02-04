МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль авиакомпании "Аэрофлот" по РСБУ в 2018 году упала в 10 раз по сравнению с показателем 2017 года, до 2,8 миллиарда рублей, говорится в отчетности перевозчика.

Выручка выросла в годовом выражении на 13% — до 504,7 миллиарда рублей.

Убыток в четвертом квартале прошлого года составил 12,8 миллиарда рублей против прибыли в 1,5 миллиарда в 2017 году. Выручка авиакомпании в четвертом квартале увеличилась на 16,4%, до 123,4 миллиарда рублей.

"В 2018 году авиакомпания "Аэрофлот" продолжила активное развитие…. Компании удалось получить значительный эффект от оптимизационных программ и с учетом рыночной ситуации максимально возможно нивелировать беспрецедентное давление на финансовый результат со стороны стоимости топлива и валютного курса", — говорится в комментарии компании к отчетности по РСБУ.

Общие расходы перевозчика на топливо увеличились на 47,7% (на 41,749 миллиарда рублей), в том числе за счет роста его стоимости на 36,6% в рублях по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на фоне значительного увеличения котировок нефти марки Brent.

Оптимизационные меры, предпринятые менеджментом "Аэрофлота" на фоне давления внешних факторов, позволили сократить коммерческие расходы за год на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.