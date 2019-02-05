МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. "Финанс-Авиа", "дочка" авиакомпании "Ютэйр", допустила технический дефолт по выплате шестого купона на 187 миллионов рублей по облигациям первой серии, говорится в сообщении компании.

Компания исполнила обязательство по выплате дохода по облигациям частично — на 119 миллионов рублей. Неисполнение обязательств в полном объеме компания объяснила отсутствием на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере.

Облигации на 4,1 миллиарда рублей с погашением в июле 2022 года были размещены в 2015 году в рамках реструктуризации облигаций другой "дочки" авиакомпании — "ЮТэйр-Финанс".