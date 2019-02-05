МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Российские аптеки увеличили продажи лекарств в 2018 году на 4,6% — до 991,9 миллиарда рублей в розничных ценах, следует из данных ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка аналитического агентства DSM Group, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Число реализованных через аптеки лекарств в прошлом году выросло на 4,9% — до 5,3 миллиарда упаковок. При этом доля отечественных препаратов в коммерческом сегменте составила 29,2% в стоимостном выражении и 59% в натуральном выражении.

"Удельный вес российских препаратов в структуре аптечных продаж продолжает увеличиваться, причем рост доли происходил как в стоимостном объеме (плюс 6,2%), так и в натуральном эквиваленте (плюс 5,3%)", — прокомментировали в DSM Group. За последние четыре года доля отечественных лекарств выросла на 2,9% в деньгах и на 1% в упаковках, добавили в агентстве.

По оценкам DSM Group, самыми быстрорастущими российскими компаниями по обороту за 2018 год стали "Северная звезда" и "Медисорб", производящие препараты в сегментах кардиология и гастроэнтерология. Доля "Северной звезды" в аптечных продажах составила 0,55%, годовой прирост — 60,5%.

За ней следует "Медисорб", выпускающий, в том числе анальгин, ибупрофен и активированный уголь, с долей в аптечных продажах 0,12% и годовым приростом 41,5%. Третью и четвертую строчку рейтинга занимают "Полисорб", у которого доля в аптечных продажах составляет 0,14%, а прирост 31,4% и Marathon Pharma с долей 0,49% и приростом 31,3%.