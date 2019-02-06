МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Российская компания "Яндекс" запускает производство оригинальных сериалов, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники в медиакомпаниях.

Как стало известно изданию, сотрудники "Яндекса" с конца прошлого 2018 года находятся в поисках проектов и активно ведут переговоры с продюсерами. Компания хочет в 2019 году заказать производство от восьми до 10 сериалов. Возможно, что первые свои проекты "Яндекс" покажет уже в начале следующего года.

Пока финальные договоренности достигнуты по двум проектам. Это проект телекомпании "Среда" Александра Цекало под названием "Министерство" о чиновниках и коррупции и детективный сериал "Водоворот" компании Mars Media Рубена Дишдишяна.

Решение о запуске собственного производства на постоянной основе компания примет, когда будут подведены итоги первых показов проектов, отметили собеседники.

"Сейчас "Яндекс.Студия" ведет переговоры с разными компаниями о производстве фильмов, сериалов и шоу в разных жанрах, но подробности мы раскрывать пока не готовы", — подтвердил директор по развитию медиасервисов "Яндекса" Ольга Филипук.

Отмечается, что заказ на производство сериалов компания заключает с целью развития собственного онлайн-кинотеатра, а также для увеличения числа платных пользователей.