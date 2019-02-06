БРЮССЕЛЬ, 6 фев — ПРАЙМ. Еврокомиссия заблокировала слияние железнодорожных активов французской Alstom и немецкой Siemens в рамках правил по слияниям Евросоюза, говорится в сообщении ЕК.

Компании в сентябре 2017 года объявили об объединении железнодорожных активов. По условиям меморандума, подразделение Siemens Mobility должно было перейти к Alstom, а немецкий конгломерат — получить 50% в Alstom. Предполагалось, что совместная компания будет называться Siemens Alstom.

"Европейская комиссия запретила" сделку, поскольку это "слияние нанесло бы ущерб конкуренции на рынках железнодорожных сигнальных систем и высокоскоростных поездов (со скоростью 300 км в час или больше)", говорится в релизе.

Стороны, по мнению Еврокомиссии, не дали предложений, достаточных для снятия этих опасений ЕК.

В сообщении Siemens говорится, что компании сожалеют о решении ЕК. "Европейская комиссия объявила сегодня о своем решении запретить предполагаемое объединение железнодорожных активов Siemens и Alstom. В результате этого запрета слияние не будет исполнено", — говорится в сообщении.

Siemens и Alstom сожалеют о том, что предложенные ими меры для получения разрешения регулятора были сочтены комиссией недостаточными. Компании считают, что предложенные меры были обширными по своему охвату и учитывали все опасения ЕК, касающиеся железнодорожных сигнальных систем и высокоскоростных поездов.

"Siemens и Alstom убеждены, что сделка создала бы значительную стоимость для глобального транспортного сектора, европейской железнодорожной отрасли, клиентов, путешественников и пассажиров, не причиняя вреда европейской конкуренции. Это также позволило бы создать европейского игрока, способного справиться с растущей конкуренцией со стороны компаний вне ЕС", — добавляет Siemens.

Siemens отмечает, что уделит время для того, чтобы оценить все возможные варианты будущего подразделения Siemens Mobility и выбрать наилучший для клиентов, сотрудников и акционеров.