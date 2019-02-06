МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших в мире фармацевтических компаний, британской GlaxoSmithKline (GSK), по итогам 2018 года составила 3,623 миллиарда фунтов стерлингов (4,7 миллиарда долларов), что в 2,4 раза больше показателя 2017 года, говорится в отчетности компании.

В пересчете на одну акцию разводненная прибыль компании составила 72,9 пенса на акцию (0,95 доллара) против прибыли в 31 пенс (0,4 доллара) по итогам 2017 года. Оборот GlaxoSmithKline вырос на 2%, до 30,821 миллиарда фунтов (40,18 миллиарда долларов). Операционная прибыль компании составила 5,483 миллиарда фунтов (7,15 миллиарда долларов), увеличившись на 34%.

По итогам четвертого квартала компания зафиксировала прибыль в 1,215 миллиарда фунтов (1,6 миллиарда долларов) против убытка в 546 миллионов фунтов стерлингов (712 миллионов долларов) за аналогичный период 2017 года. Разводненная прибыль на акцию составила 24,4 пенса (0,32 доллара) против убытка в 11,2 пенса (0,15 доллара) годом ранее. Оборот GlaxoSmithKline вырос на 7%, до 8,197 миллиарда фунтов (10,69 миллиарда долларов). Операционная прибыль компании увеличилась в три раза и составила 1,554 миллиарда фунтов (2 миллиарда долларов).

Компания прогнозирует снижение скорректированной прибыли на акцию на 5-9% в 2019 году на фоне одобрения в США конкурирующего препарата для лечения астмы от компании Mylan. В результате GlaxoSmithKline ожидает падения продаж Advair. Кроме того, на бизнес также негативно повлияет недавнее приобретение компании, разрабатывающей лекарства для лечения рака, Tesaro.

Фармацевтическая GlaxoSmithKline была основана в 2001 году в Великобритании в результате слияния компаний GlaxoWellcome и SmithKline Beecham. Штаб-квартира находится в Брентфорде.