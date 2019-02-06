МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль американского автогиганта General Motors (GM), приходящаяся на акционеров компании, по итогам 2018 года составила 8,014 миллиарда долларов против убытка в 3,864 миллиарда годом ранее, следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию по итогам года составила 5,53 доллара против убытка в 2,6 доллара годом ранее. Общая выручка автогиганта при этом составила 147,049 миллиарда долларов, увеличившись на 1% в годовом выражении.

Чистая прибыль GM, приходящаяся на акционеров, в четвертом квартале 2018 года составила 2,044 миллиарда долларов против убытка в 5,151 миллиарда по итогам 2017 года. Разводненная прибыль на акцию составила 1,4 доллара против убытка в 3,65 доллара годом ранее. При этом аналитики прогнозировали показатель на уровне 1,22 доллара на акцию. Выручка автогиганта выросла на 1,8%, составив 38,399 миллиарда долларов.

При этом исключая единовременные выплаты, в частности, 7,3 миллиарда долларов налогов, а также 6,2 миллиарда, относящиеся к продаже Opel/Vauxhall французской группе PSA, скорректированная прибыль на акцию составила 1,65 доллара.

Продажи автомобилей за 2018 год составили 8,4 миллиона машин, что на 12,5% ниже в годовом выражении. В США было продано почти 3 миллиона автомобилей за год, в частности, 1 миллион кроссоверов. Средняя цена за автомобиль на этом рынке в 2018 году была рекордной для компании — 36 тысяч долларов. На замедляющемся рынке Китая GM в 2018 году продал 3,65 миллиона автомобилей.

GM выпускает легковые и грузовые автомобили в 30 странах, продает и осуществляет техобслуживание в 140 странах. Штаб-квартира концерна находится в Детройте (штат Мичиган).