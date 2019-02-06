МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Официальный представитель BMW в России ООО "БМВ Русланд Трейдинг" отзывает 28,631 тысячи автомобилей BMW из-за возможных проблем с радиатором системы рециркуляции отработавших газов, сообщается на сайте Росстандарта.

"Отзыву подлежат 19,919 тысячи автомобилей серий F84, F01, F02, F06, F07, F10, F11, F12, F13, F15, F16, F22, F25, F26, F34, реализованных c 2011 года по 2015 год и 8,712 тысячи машин серий F10, F15, F21, F22, F25, F26, F30, F32, F33, F34, F36, реализованных с 2014 года по 2016 год", — говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, негерметичность радиатора системы рециркуляции отработавших газов может привести к воспламенению отложения сажи и масла и локальному обгоранию системы выпуска.

Уполномоченные представители изготовителя "БМВ Русланд Трейдинг" проинформируют владельцев автомобилей BMW, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Отмечается, что все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.