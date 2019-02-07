МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) подготовила новый план развития терминала "Лавна" в Мурманске, согласно которому у него может быть пять владельцев, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Так, сначала планируется ликвидировать ООО "Розана", владеющее ООО "Морской торговый порт "Лавна"" (МТП "Лавна"). У ГТЛК 95% ООО "Розана", еще 5% — у совладельца УГМК и "Кузбассразрезугля" Андрея Бокарева. Эту долю должна выкупить "ГТЛК-Финанс" за 413,3 тысячи долларов. Также ГТЛК нужно потратить 7,9 миллиона долларов на досрочное погашение обязательств по приобретению 95% "Розаны". Только после этого в МТП "Лавна" планируется привлечь инвесторов.

Как сообщает издание, в октябре стало известно, что ключевым владельцем "Лавны" может стать Бокарев: ФАС удовлетворила ходатайство "Бизнеглобуса" по покупке 70% в проекте. Эти планы возмутили международного трейдера Mercuria, которого называли стратегическим инвестором порта еще в 2017 году. Он собирался приобрести 75%, но, по данным газеты, не смог договориться по финальным условиям. Третьим претендентом стал еще один крупный участник угольной отрасли, холдинг СДС Михаила Федяева и Владимира Гридина.

Как сообщили газете источники, по новой схеме, ГТЛК должна сохранить 5% МТП "Лавна" стоимостью 61,15 миллиона рублей. По 30% за 366,9 миллиона рублей получат "Бизнеглобус" и "Центр развития портовой инфраструктуры" (ЦРПИ). Последняя компания создана только в сентябре 2018 года и формально принадлежит Борису Гутцову.

В конце 2018 года ЦРПИ получил 24,8% в проекте морского порта Суходол Федяева и Гридина. Они будут партнерами и по "Лавне", где "СДС-Уголь" должен купить 25% за 305,75 миллиона рублей. Конечный бенефициар ЦРПИ неизвестен. Источники издания говорят, что речь может идти о структурах Бориса и Аркадия Ротенбергов, но их представитель эту информацию не подтвердил. Еще одним партнером по Суходолу с 25% выступает "РЖД-Инфраструктурные проекты" (подконтрольна РЖД), которая также войдет в "Лавну", получив 10% за 122,3 миллиона рублей.

В Минтрансе, ГТЛК, РЖД отказались от комментариев газете. В СДС, УГМК и секретариате Бокарева на запрос издания не ответили. В ФАС сообщили, что новые ходатайства по ООО "Розана" и МТП "Лавна" не поступали.