МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" в четвертом квартале 2018 года увеличил показатель EBITDA по МСФО на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, до 23,219 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе компании.

Выручка "Магнита" в октябре-декабре увеличилась на 9,7% и составила 331,641 миллиарда рублей. Чистая прибыль ритейлера в четвертом квартале увеличилась на 7,1% — до 8,429 миллиарда рублей. Рентабельность по EBITDA уменьшилась на 0,4 процентного пункта, до 7%.

В свою очередь EBITDA "Магнита" по итогам 2018 года уменьшилась на 2% по сравнению с предыдущим годом и составила 89,827 миллиарда рублей. Выручка ритейлера в прошлом году увеличилась на 8,2% и достигла 1,237 триллиона рублей. Чистая прибыль "Магнита" в 2018 году сократилась на 4,9% — до 33,812 миллиарда рублей, рентабельность по EBITDA — на 0,7 процентного пункта, до 7,3%.

"Мы гордимся, что впервые за 2 года сопоставимые продажи компании стали положительными. Быстрый отклик покупателей на трансформацию, начатую полгода назад, помог нам увеличить выручку в четвертом квартале почти на 10%. Благодаря этим позитивным тенденциям и завершению формирования управленческой команды мы с уверенностью смотрим на 2019 год", — сказала гендиректор "Магнита" Ольга Наумова, слова которой приводятся в релизе.

Продажи сопоставимых магазинов "Магнита" (like-for-like, LfL) в четвертом квартале 2018 года увеличились на 0,6%. При этом средний чек вырос на 3,7%, а покупательский трафик сократился на 3%. Сопоставимые продажи в 2018 году уменьшились на 2,5%, средний чек вырос на 0,1%, трафик снизился на 2,6%.

В октябре-декабре ритейлер открыл 957 магазинов (с учетом закрытий), всего в прошлом году — 2,049 тысячи магазинов. Общее количество магазинов ритейлера на конец года достигло 18,399 тысячи (13,427 тысячи "магазинов у дома", 467 супермаркетов и 4,505 магазинов косметики). Общая торговая площадь в 2018 году выросла на 11,6% в годовом выражении — до 6,424 миллиона квадратных метров.