МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших производителей табачных изделий Japan Tobacco International (JTI) по итогам 2018 года сократилась на 1,7% — до 385,7 миллиарда иен (3,52 миллиарда долларов), говорится в отчетности компании.

Операционная прибыль поднялась в годовом выражении на 0,7% — до 565 миллиардов иен (5,15 миллиарда долларов). Выручка JTI по итогам года составила 2,216 триллиона иен (20,2 миллиарда долларов), увеличившись на 3,6%.

В четвертом квартале прибыль снизилась на 9,7% в годовом исчислении, до 53 миллиардов иен (483 миллиона долларов). Операционная прибыль за три месяца уменьшилась на 3,9% и составила 87,9 миллиарда иен (800 миллионов долларов). Выручка за квартал к прошлому году сократилась на 1,2%, до 540,1 миллиарда иен (4,9 миллиарда долларов). Снижение квартальной выручки компания объясняет негативным влиянием курсового эффекта на развивающихся рынках и снижением продаж сигарет на домашнем рынке из-за налоговых изменений.

"В России за счет приобретения общий объем поставок вырос на 5,2% с квартальной долей рынка в 38,8%. Доля рынка за весь год выросла на 2,6 процентных пункта, до 35,6%", — говорится в релизе. Общий объем погрузок международного бизнеса компании увеличился на 6,9% за три месяца, а за год — на 7,3%.

В 2019 году компания прогнозирует уменьшение выручки на 0,7% — до 2,22 триллиона иен (20,1 миллиарда долларов).

Международная группа Japan Tobacco работает более чем в 70 странах. Число сотрудников составляет около 58 тысяч человек. Среди брендов компании — сигареты Winston, Camel, Sobranie и LD, российские марки "Русский стиль", "Петр I" и "Тройка".