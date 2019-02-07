МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. На мировом рынке премиального жилья Нью-Йорк и Лондон уступили Гонконгу по количеству сделок в 2018 году, сообщила международная консалтинговая компания Knight Frank.

По данным компании, проанализировавшей рынок ультра-премиальной жилой недвижимости в крупнейших городах мира, Гонконг лидирует как по числу сделок с жильем стоимостью свыше 25 миллионов долларов, так и по средней цене объекта, составившей 52,8 миллиона долларов.

Всего компания зафиксировала 153 сделки стоимостью более 25 миллионов долларов на общую сумму 6,6 миллиарда долларов. Все они прошли в шести городах: Гонконге, Нью-Йорке, Лондоне, Сингапуре, Лос-Анджелесе и Сиднее. Совокупный объем сделок в денежном выражении вырос с 2016 года на 12%.

По прогнозу аналитиков Knight Frank, число сверхбогатых людей в мире, чье состояние превышает 50 миллионов долларов, возрастет в течение следующих пяти лет на 40%.

"Подобная динамика может означать то, что на премиальных рынках недвижимости количество совершаемых сделок сохранит свой рост как в количестве, так и в материальной ценности. Многие города, такие как Сан-Франциско, Чикаго, Даллас, Пекин и Шанхай, возможно, скоро поднимутся в рейтинге, а рынки второго жилья (Сардиния, Портофино, Французские Альпы) получат больший спрос", — отмечается в сообщении компании.