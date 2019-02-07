МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Цена квадратного метра жилья на первичном рынке России по итогам 2018 года выросла на 6,3%, говорится в материалах Росстата.

В частности, "квадрат" типовых квартир подорожал на 4,5%, улучшенного качества – на 7,8%, элитных — на 2,9%.

На вторичном рынке цены на квартиры в целом по России выросли на 4,1%, при этом на жилье низкого качества – на 5,4%, на типовые – на 4,3%, на квартиры улучшенного качества – на 3,9%, а элитные квартиры на вторичном рынке подорожали на 2,2%.

Как говорится в материалах Росстата, на первичном рынке в целом по России "квадрат" типового жилья стоил 56,3 тысячи рублей, улучшенного качества – 60,1 тысячи рублей, элитного – 131,8 тысячи рублей. На вторичном рынке стоимость "квадрата" соответственно составила 51,2 тысячи рублей, 59,2 тысячи и 78,2 тысячи рублей. Стоимость жилья низкого качества на вторичном рынке выросла за год с 42,5 тысячи рублей до 47,1 тысячи.